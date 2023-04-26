Донецькі бойовики "засудили" військовополоненого з України на 22 роки ув`язнення

"Його "визнали винним" у вбивстві мирного мешканця під час боїв за Маріуполь в березні минулого року", - розповів він.

Як додав Лубінець, за даними незаконного розслідування російського слідчого комітету, український військовий нібито "застрелив" жителя Маріуполя зі снайперської гвинтівки.

Він зазначив, що фейковий "судовий процес" над військовослужбовцем Збройних сил України на тимчасово окупованій території Донецької області - незаконний й не матиме жодних юридичних наслідків.

Андрія Петренка звинуватили за російським законодавством у "вбивстві з політичних та ідеологічних мотивів та жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні заборонених засобів та методів у збройному конфлікті" (ч. 2 ст. 105 та ч. 1 ст. 356 КК РФ). Окупанти заявили, що український військовослужбовець нібито "визнав свою провину".

"Ухвалені так званими "судами" квазіутворень "ДНР/ЛНР" "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька і Луганська області є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", - додав Лубінець.