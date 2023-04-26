Донецкие боевики "осудили" военнопленного из Украины на 22 года тюрьмы

"Его "признали виновным" в убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь в марте прошлого года", - рассказал он.

Как добавил Лубинец, по данным незаконного расследования российского следственного комитета, украинский военный якобы "застрелил" жителя Мариуполя из снайперской винтовки.

Он отметил, что фейковый "судебный процесс" над военнослужащим Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории Донецкой области - незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий.

Андрея Петренко обвинили по российскому законодательству в "убийстве по политическим и идеологическим мотивам и жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте" (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ). Оккупанты заявили, что украинский военнослужащий якобы "признал свою вину".

"Принятые так называемыми "судами" квазиобразований "ДНР/ЛНР" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, их можно считать военным преступлением. Донецкая и Луганская области являются частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории", - добавил Лубинец.