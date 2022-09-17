UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецке, вероятно, проходит новая волна мобилизации: кого вылавливают оккупанты

Фото: В Донецке, вероятно, проходит новая волна мобилизации (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

В так называемой "ДНР", судя по всему, началась новая волна мобилизации. Всех мужчин, у которых нет областной прописки, разворачивают на выезде из Донецка.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Судя по всему в Донецке очередная волна мобилизации мужчин. Как сообщают наши источники, на выезде из Донецка на Мариупольской развилке сегодня (16 сентября - ред.) оккупанты останавливали все автобусы в сторону Волновахи и Мариуполя. Всех мужчин без регистрации в Мариуполе (Волновахи и районах) - возвращали в город", - написал он.

Андрющенко отметил, что часть мужчин, которых останавливали на выезде из Донецка, сразу грузили в автобусы с боевиками.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию на фоне продолжения контрнаступления ВСУ на востоке Украины.

Мы писали, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также в сети появилось видео, как олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК "Вагнер", лично вербует российских заключенных для войны с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРМобилизация в России