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В Донецке сообщают о взрыве склада боеприпасов российских оккупантов

Фото: в Донецке сообщают о взрыве склада боеприпасов российских оккупантов (twitter.com/hochu_dodomu)
Автор: Артур Родивилов

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимическом заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В результате взрыва началось загорание. Пока неизвестно, какой урон это принесет оккупантам.

В соцсетях пишут, что на ул. Коксохимической, 1 (бывший Коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась по поводу потерь врага за сутки, 27 мая. Украинские бойцы отбили восемь атак.

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