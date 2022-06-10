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В Донецке прогремел взрыв возле офиса Пушилина: что известно

Фото: главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин (kremlin  ru)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю", - отметил он.

Он также напомнил, что другие главари "ДНР" такие как Александр Захарченко, Михаил Толстых ("Гиви") и Арсений Павлов ("Моторола") также погибли в результате подрывов.

"Сдавайтесь пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", - обратился Андрющенко к коллаборантам.

Видео с места взрыва

Тем временем российские СМИ публикуют видео с места взрыва. На нем видно, как в районе административных зданий на улице Артема в центре Донецка поднимается столб дыма.

Что говорят в Донецке

"РИА Новости" со ссылкой на очевидцев пишет, что в городе якобы разорвались два снаряда. Один из них попал в верхний этаж жилого дома.

Напомним, ранее украинская сторона сообщала о ранении Пушилина в Лимане (Донецкая область), но информация не была подтверждена.

А российское издание "Медуза" писала, что в Кремле намерены заменить главарей "народных республик" Донбасса своими чиновниками.

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ДонецкДНРПушилинВзрыв