В Донецке горит шахта "Куйбышевская"

Горит кровля двух складских помещений

В Донецке на территории шахты "Куйбышевская" произошел пожар. Об этом сообщает местное издание 62.ua.

По предварительной информации, горит кровля двух складских помещений, в которых находились строительные материалы.

Фото: пожар на территории шахты "Куйбышевская"

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области 14 мая 2018 года, произошел обвал на шахте "Центральная", в результате чего погиб горняк.

Как сообщалось, горняк спустился в шахту, где примерно в 10:15 произошел обвал горной массы, вследствие чего мужчина сорвался с крепления и упал в камеру опрокида.

По факту смерти горняка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

