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В Донецке горит шахта "Куйбышевская"

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 23:37
Фото: пожар (flickr.com/jerry_lake)
Фото: пожар (flickr.com/jerry_lake)

Горит кровля двух складских помещений

В Донецке на территории шахты "Куйбышевская" произошел пожар. Об этом сообщает местное издание 62.ua.

По предварительной информации, горит кровля двух складских помещений, в которых находились строительные материалы.

 

Фото: пожар на территории шахты "Куйбышевская"

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области 14 мая 2018 года, произошел обвал на шахте "Центральная", в результате чего погиб горняк.

Как сообщалось, горняк спустился в шахту, где примерно в 10:15 произошел обвал горной массы, вследствие чего мужчина сорвался с крепления и упал в камеру опрокида.

По факту смерти горняка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.
 

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Теги публикации: Донецк, Донецк, пожар, Шахта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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