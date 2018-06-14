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У Донецьку горить шахта "Куйбишевська"

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 23:37
Фото: пожежа (flickr.com/jerry_lake)
Фото: пожежа (flickr.com/jerry_lake)

Горить покрівля двох складських приміщень

У Донецьку на території шахти "Куйбишевська" сталася пожежа. Про це повідомляє місцеве видання 62.ua.

За попередньою інформацією, горить покрівля двох складських приміщень, в яких знаходилися будівельні матеріали.

 

Фото: пожежа на території шахти "Куйбишевська"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області 14 травня 2018 року, стався обвал на шахті "Центральна", в результаті чого загинув гірник.

Як повідомлялося, гірник спустився в шахту, де приблизно в 10:15 стався обвал гірської маси, внаслідок чого чоловік зірвався з кріплення і впав в камеру перекидувача.

За фактом смерті гірника розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

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Теги публікації: Донецьк, Донецьк, пожежа, Шахта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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