У Донецьку горить шахта "Куйбишевська"

Горить покрівля двох складських приміщень

У Донецьку на території шахти "Куйбишевська" сталася пожежа. Про це повідомляє місцеве видання 62.ua.

За попередньою інформацією, горить покрівля двох складських приміщень, в яких знаходилися будівельні матеріали.

Фото: пожежа на території шахти "Куйбишевська"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області 14 травня 2018 року, стався обвал на шахті "Центральна", в результаті чого загинув гірник.

Як повідомлялося, гірник спустився в шахту, де приблизно в 10:15 стався обвал гірської маси, внаслідок чого чоловік зірвався з кріплення і впав в камеру перекидувача.

За фактом смерті гірника розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.