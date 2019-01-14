Торецька ВЦА повідомила, коли відновлять водопостачання в місті

Фото: водопостачання в Торецьку (donetsk.dsns.gov.ua)

Бригада Часовоярського підрозділу КП "Вода Донбасу" завершила відновлювальні роботи водогону "Горлівка - Торецьк"

У Торецьку на Донеччині водопостачання, що було припинене у результаті пошкодження водогону "Горлівка - Торецьк", має поновитися 15 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військово-цивільну адміністрацію міста.

"Сьогодні бригада Часовоярського підрозділу КП "Вода Донбасу" в супроводі групи розмінування та ОБСЄ завершила відновлювальні роботи водогону Горлівка - Торецьк", - заявили у ВЦА.

У адміністрації також додали, що наразі всі пошкодження усунені і вже 14 січня буде розпочато наповнення водогону, після чого вода почне подаватися в місто.

Нагадаємо, раніше влада Торецька Донецької області у неділю, 13 січня, оголосила у місті надзвичайну ситуацію. Внаслідок збільшення втрат води, Горлівською фільтрувальною станцією № 2 було зупинено подачу води по водогону "Горлівка - Торецьк". Також 13 січня було виявлено місце пориву та о 09:05 14 січня розпочато проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.