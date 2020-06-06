Донецкая ОГА против открытия КПВВ из-за коронавируса

Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Это может вызвать вторую волну заражения

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко выступил против открытия КПВВ на Донбассе. Он подчеркнул, что этот вопрос остается открытым.

Об этом пишет "Укринформ".

Кириленко не называет дату открытия КПВВ и подчеркивает, что это может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в области из-за коронавируса.

"Острым вопросом у нас остается открытие КПВВ. Дату открытия я пока не назову. Я не являюсь сторонником открытия КПВВ", - сказал Кириленко.

Он считает, что говорить об открытии КПВВ можно будет после детального изучения ситуации после ослабления карантина.

"Прошу всех отнестись с пониманием. Тот результат, который без преувеличения весомый, который достигли в борьбе с пандемией на территории области, он просто может быть сведен на нет", - добавил Кириленко.

Глава области подчеркнул, что вторая волна заражения коронавирусом в области может наступить после открытия КПВВ.

Отметим, в Донецкой области один из наименьших показателей заболеваемости коронавирусом в Украине. По состоянию на вечер 5 июня там было зафиксировано 205 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе откроются с 10 июня.

РБК-Украина писало, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что пункты пропуска на Донбассе заработают после 10 июня, а открывать КПВВ будут выборочно.

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Автор: Инна Собора