ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Донецкая область уже получила 27 тысяч продуктовых наборов, - Фонд Ахметова

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 16:15
Донецкая область уже получила 27 тысяч продуктовых наборов, - Фонд Ахметова Фото: Донецкая область уже получила 27 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова благодаря помощи местных волонтеров передал уже вторую партию гуманитарной помощи для жителей Мангуша (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это продуктовые наборы, в которых мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего продуктовые наборы от фонда уже получили 27 тысяч жителей Донецкой области.

В частности, более 4 тысяч продуктовых наборов от фонда сегодня приехали Краматорского района.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь Донецкая область
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну