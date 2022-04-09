Донецька область вже отримала 27 тисяч продуктових наборів, - Фонд Ахметова
Фото: Донецька область вже отримала 27 тисяч продуктових наборів (прес-служба фонду)
Фонд Ріната Ахметова завдяки допомозі місцевих волонтерів передав уже другу партію гуманітарної допомоги для мешканців Мангушу (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Це продуктові набори, у яких борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Загалом продуктові набори від фонду вже отримали 27 тисяч мешканців Донецької області.
Зокрема, понад 4 тисяч продуктових наборів від фонду сьогодні ж приїхали Краматорського району.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.