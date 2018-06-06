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Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу через обстріли

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 20:40
Фото: Донецька фільтрувальна станція (twitter/UNICEF_UA)
Фото: Донецька фільтрувальна станція (twitter/UNICEF_UA)

СММ ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій (МинВОТ) не виключають зупинку Донецької фільтрувальної станції (ДФС) у зв'язку з безперервними обстрілами. Про це прес-служба відомства повідомляє в Twitter.

"У зв'язку з постійними обстрілами в районі Донецької фільтрувальної станції, керівництво СММ спільно з ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами глави СММ ОБСЄ Эртурула Апакана, в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі не припиняються порушення режиму припинення вогню. Крім того, на під'їзних до станції дорогах місією були виявлені вибухові пристрої.

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Теги публікації: Донбас, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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