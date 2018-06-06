Донецька фільтрувальна станція може зупинити роботу через обстріли

СММ ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій (МинВОТ) не виключають зупинку Донецької фільтрувальної станції (ДФС) у зв'язку з безперервними обстрілами. Про це прес-служба відомства повідомляє в Twitter.

"У зв'язку з постійними обстрілами в районі Донецької фільтрувальної станції, керівництво СММ спільно з ОБСЄ вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації", - йдеться в повідомленні.

КП #Вода_Донбасу: у зв'язку з постійними обстрілами в р-ні Донецької фільтрувальної станції, керівництво спільно з @OSCE_SMM вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 6, 2018

Нагадаємо, за словами глави СММ ОБСЄ Эртурула Апакана, в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі не припиняються порушення режиму припинення вогню. Крім того, на під'їзних до станції дорогах місією були виявлені вибухові пристрої.