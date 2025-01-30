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Донецька область під масованим обстрілом: у Краматорську 13 поранених

Фото: у Краматорську 13 поранених через російський обстріл (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни масовано обстрілюють Донецьку область у четвер, 30 січня. У Краматорську внаслідок атаки постраждали 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

Зазначається, що окупанти сьогодні вдарили по Краматорську. Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка.

Станом на 13:30 кількість поранених у Краматорську зросла до 13 осіб.

 

Фото: росіяни масовано обстрілюють Донецьку область (t.me/VadymFilashkin)

Крім того, росіяни внаслідок обстрілів пошкодили три приватні будинки у  Костянтинівці, шість - у Білокузьминівці та сім - в Іванопіллі. Там внаслідок ворожої атаки загинула людина.

За даними Донецької ОВА, у Комарі пошкоджено 25 приватних будинків, із них сім - зруйновані повністю. У Часовому Яру через обстріли постраждала людина.

 

Нічна атака на Україну

В ніч на 30 січня російські загарбники випустили по Україні 81 дрон. Сили ППО працювали у 10 областях України. Захисники збили 37 дронів, ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

У Сумах ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули четверо осіб - дві подружні пари. Також дев'ять осіб постраждали, серед них є дитина.

Крім того, окупанти другу ніч поспіль атакували Ізмаїльський район Одеської області.

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