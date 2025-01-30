Донецкая область под массированным обстрелом: в Краматорске 13 раненых

Отмечается, что оккупанты сегодня ударили по Краматорску. Сначала было известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

По состоянию на 13:30 количество раненых в Краматорске возросло до 13 человек.

Фото: россияне массированно обстреливают Донецкую область (t.me/VadymFilashkin)

Кроме того, россияне в результате обстрелов повредили три частных дома в Константиновке, шесть - в Белокузьминовке и семь - в Иванополье. Там в результате вражеской атаки погиб человек.

По данным Донецкой ОВА, в Комаре повреждены 25 частных домов, из них семь - разрушены полностью. В Часовом Яру из-за обстрелов пострадал человек.