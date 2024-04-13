Донецька область була під потужними обстрілами: зруйновані будинки, є загиблі та постраждалі

Сьогодні армія РФ нанесла авіаудари по с. Нетайлове та с. Новоселидівці Покровського району. В одному з будинків отримали смертельні травми чоловік із дружиною. Крім того, від поранень загинула жінка 66 років.

Під обстрілом опинилось і смт Очеретине, де зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку. Водночас на подвір’ї приватного будинку під час російської атаки було травмовано 90-річну жінку.

"Остаточна кількість постраждалих встановлюється", - повідомили в прокуратурі.

Ворог також здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району.

"Дістали поранення 73-річна пенсіонерка, яка знаходилась в автомобілі, та 57-річний чоловік, котрий рухався вулицею на мотоциклі", - додали правоохоронці.

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Центр області під потужними обстрілами - є жертви серед цивільних. Ці страшні удари - черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут - небезпечно!", - наголосив Філашкін.

