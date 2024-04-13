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Донецька область була під потужними обстрілами: зруйновані будинки, є загиблі та постраждалі

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Від ворожих атак російських окупантів по цивільній інфраструктурі в Донецькій області сьогодні загинуло 3 людей, ще 4 зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та голову обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Сьогодні армія РФ нанесла авіаудари по с. Нетайлове та с. Новоселидівці Покровського району. В одному з будинків отримали смертельні травми чоловік із дружиною. Крім того, від поранень загинула жінка 66 років. 

Під обстрілом опинилось і смт Очеретине, де зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку. Рятувальникам вдалось деблокувати 43-річну мешканку. Водночас на подвір’ї приватного будинку під час російської атаки було травмовано 90-річну жінку.

"Остаточна кількість постраждалих встановлюється", - повідомили в прокуратурі.

Ворог також здійснив, ймовірно, артилерійські атаки й на м. Красногорівку та с. Богоявленка Волноваського району.

"Дістали поранення 73-річна пенсіонерка, яка знаходилась в автомобілі, та 57-річний чоловік, котрий рухався вулицею на мотоциклі", - додали правоохоронці.

 Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Центр області під потужними обстрілами - є жертви серед цивільних. Ці страшні удари - черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут - небезпечно!", - наголосив Філашкін.
 

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Донецька областьВійна Росії проти України