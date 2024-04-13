Донецкая область была под мощными обстрелами: разрушены дома, есть погибшие и пострадавшие

От вражеских атак российских оккупантов по гражданской инфраструктуре в Донецкой области сегодня погибли 3 человека, еще 4 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и главу областной военной администрации Вадима Филашкина.
Сегодня армия РФ нанесла авиаудары по с. Нетайлово и с. Новоселидовка Покровского района. В одном из домов получили смертельные травмы муж с женой. Кроме того, от ранений погибла женщина 66 лет.
Под обстрелом оказался и пгт Очеретино, где разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу. В то же время во дворе частного дома во время российской атаки была травмирована 90-летняя женщина.
"Окончательное количество пострадавших устанавливается", - сообщили в прокуратуре.
Враг также совершил, вероятно, артиллерийские атаки и на г. Красногоровку и с. Богоявленка Волновахского района.
"Получили ранения 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, который двигался по улице на мотоцикле", - добавили правоохранители.
Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
"Центр области под мощными обстрелами - есть жертвы среди гражданских. Эти страшные удары - очередное доказательство жестокости и коварства врага. Россияне стремятся сравнять Донецкую область с землей. Оставаться здесь - опасно!", - подчеркнул Филашкин.
Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.
Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Времен Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.
Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.