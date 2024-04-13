Донецкая область была под мощными обстрелами: разрушены дома, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня армия РФ нанесла авиаудары по с. Нетайлово и с. Новоселидовка Покровского района. В одном из домов получили смертельные травмы муж с женой. Кроме того, от ранений погибла женщина 66 лет.

Под обстрелом оказался и пгт Очеретино, где разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу. В то же время во дворе частного дома во время российской атаки была травмирована 90-летняя женщина.

"Окончательное количество пострадавших устанавливается", - сообщили в прокуратуре.

Враг также совершил, вероятно, артиллерийские атаки и на г. Красногоровку и с. Богоявленка Волновахского района.

"Получили ранения 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, который двигался по улице на мотоцикле", - добавили правоохранители.

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Центр области под мощными обстрелами - есть жертвы среди гражданских. Эти страшные удары - очередное доказательство жестокости и коварства врага. Россияне стремятся сравнять Донецкую область с землей. Оставаться здесь - опасно!", - подчеркнул Филашкин.

