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Донецкая область была под мощными обстрелами: разрушены дома, есть погибшие и пострадавшие

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

От вражеских атак российских оккупантов по гражданской инфраструктуре в Донецкой области сегодня погибли 3 человека, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и главу областной военной администрации Вадима Филашкина.

Сегодня армия РФ нанесла авиаудары по с. Нетайлово и с. Новоселидовка Покровского района. В одном из домов получили смертельные травмы муж с женой. Кроме того, от ранений погибла женщина 66 лет. 

Под обстрелом оказался и пгт Очеретино, где разрушен подъезд многоквартирного дома. Спасателям удалось деблокировать 43-летнюю жительницу. В то же время во дворе частного дома во время российской атаки была травмирована 90-летняя женщина.

"Окончательное количество пострадавших устанавливается", - сообщили в прокуратуре.

Враг также совершил, вероятно, артиллерийские атаки и на г. Красногоровку и с. Богоявленка Волновахского района.

"Получили ранения 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, который двигался по улице на мотоцикле", - добавили правоохранители.

Фото: россияне обстреляли Донецкую область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Центр области под мощными обстрелами - есть жертвы среди гражданских. Эти страшные удары - очередное доказательство жестокости и коварства врага. Россияне стремятся сравнять Донецкую область с землей. Оставаться здесь - опасно!", - подчеркнул Филашкин.
 

Ситуация на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Времен Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.

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