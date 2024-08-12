На Донеччині затримано інформаторку, яка збирала для Росії дані про оборонні лінії ЗСУ

Служба безпеки України затримала інформаторку російської воєнної розвідки на Донеччині. Жінка, яка проживала у Новогродівці, передавала агресору важливу інформацію про розташування оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисниця надсилала координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, що забезпечує вогневий контроль над штурмовими групами окупантів. Ці відомості були потрібні російській спецслужбі для підготовки бойових операцій з прориву оборони українських військ на критичному напрямку фронту.

Для збору інформації інформаторка обходила територію прифронтової громади, фіксуючи місця базування українських захисників, а також отримувала відомості під час побутових розмов з місцевими жителями. Зібрану інформацію вона надсилала через месенджер російській розвідці через "зв’язкового" - бойовика окупаційного угруповання РФ.

Контррозвідка Служби безпеки вчасно виявила та документувала злочинні дії інформаторки, затримавши її у власному помешканні. Проведено також комплексні заходи для захисту позицій ЗСУ.

Згідно зі слідством, окупанти залучили жінку до співпраці у червні цього року через Telegram-канал. Під час обшуку у її оселі вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для розвідувально-підривної діяльності.

Служба безпеки повідомила затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Жінка перебуває під вартою і їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото: На Донеччині затримано інформаторку, яка передавала Росії дані про оборонні лінії ЗСУ (t.me/SBUkr)