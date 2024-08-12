В Донецкой области задержана информатор, которая собирала для РФ данные об обороне ВСУ

Служба безопасности Украины задержала информаторку российской военной разведки в Донецкой области. Женщина, которая проживала в Новогродовке, передавала агрессору важную информацию о расположении оборонительных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленница присылала координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, обеспечивающей огневой контроль над штурмовыми группами оккупантов. Эти сведения были нужны российской спецслужбе для подготовки боевых операций по прорыву обороны украинских войск на критическом направлении фронта.

Для сбора информации информатор обходила территорию прифронтовой общины, фиксируя места базирования украинских защитников, а также получала сведения во время бытовых разговоров с местными жителями. Собранную информацию она отправляла через мессенджер российской разведке через "связного" - боевика оккупационной группировки РФ.

Контрразведка Службы безопасности вовремя обнаружила и документировала преступные действия информатора, задержав ее в собственном доме. Проведены также комплексные мероприятия для защиты позиций ВСУ.

Согласно следствию, оккупанты привлекли женщину к сотрудничеству в июне этого года через Telegram-канал. Во время обыска в ее доме изъят мобильный телефон, который она использовала для разведывательно-подрывной деятельности.

Служба безопасности сообщила задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).

Женщина находится под стражей и ей грозит до 8 лет заключения.

Фото: В Донецкой области задержан информатор, который передавал России данные об оборонных линиях ВСУ (t.me/SBUkr)