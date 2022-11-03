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На Донеччині для цивільних відкрили трасу у бік Харкова: подробиці

Фото: у Донецькій області для цивільних відкрили трасу у бік Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На Донеччині для цивільних відкрили трасу Київ-Харків-Довжанський. На цій ділянці траси також запрацював блокпост.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Відновлено проїзд цивільного населення дільницею автодороги М-03 на кордоні Донецької та Харківської областей. Для безпеки громадян тут запрацював блокпост, на якому службу несуть поліцейські у взаємодії з військовою службою правопорядку, Нацгвардією та СБУ", - розповіли у відомстві.

Як розповів начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, правоохоронці перевіряють транспорт, який заїжджає до області.

"Щодня під час такої перевірки ми виявляємо та вилучаємо заборонені предмети, зокрема, нелегальну зброю", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, Донецький напрямок залишається найважчою ділянкою фронту. Там тривають інтенсивні бої, зокрема у районі Бахмута та Соледара.

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