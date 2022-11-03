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В Донецкой области для гражданских открыли трассу в сторону Харькова: подробности

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Донецкая область, Четверг 03 ноября 2022 14:12
В Донецкой области для гражданских открыли трассу в сторону Харькова: подробности Фото: в Донецкой области для гражданских открыли трассу в сторону Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области для гражданских открыли трассу Киев-Харьков-Довжанский. На этом участке трассы также заработал блокпост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Восстановлен проезд гражданского населения по участку автодороги М-03 на границе Донецкой и Харьковской областей. Для безопасности граждан здесь заработал блокпост, на котором службу несут полицейские во взаимодействии с военной службой правопорядка, Нацгвардией и СБУ", - рассказали в ведомстве.

Как рассказал начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко, правоохранители проверяет транспорт, который заезжает в область.

"Каждый день во время такой проверки мы обнаруживаем и изымаем запрещенные предметы, в частности, нелегальное оружие", - рассказал он.

Напомним, по данным Минобороны Украины, Донецкое направление остается самым трудным участком фронта. Там продолжаются интенсивные бои, в частности в районе Бахмута и Соледара.

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