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На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Вівторок 13 травня 2025 19:13
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На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми Ілюстративне фото: у Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з восьми населених пунктів Дружківської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, наразі триває евакуація з найбільш небезпечних для проживання громад. Було ухвалено рішення про евакуацію 79 дітей, наразі Донецька ОВА направила це рішення на погодження до військового командування та Координаційного штабу.

"Прийняли рішення про примусову евакуацію 79 дітей із 8 населених пунктів Дружківської громади", - написав Філашкін.

Звідки будуть евакуювати:

  • Миколайпілля;
  • Новопавлівка;
  • Павлівка;
  • Петрівка;
  • Приют;
  • Софіївка;
  • Торецьке;
  • Торське.

Евакуація з Донецької області

Варто нагадати, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення бойових дій. Зокрема, евакуаційні поїзди доправляють місцевих у безпечні регіони України.

Зокрема, у лютому у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з 12 населених пунктів Шахівської громади.

Наприкінці березня у регіоні також було розширено зону примусової евакуації:

  • Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади;
  • місто Білицьке, селища Водяне та Чернігівка, села Світле та Шевченко Добропільської громади;
  • села Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади;
  • селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

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