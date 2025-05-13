На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Ілюстративне фото: у Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми (Getty Images)

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з восьми населених пунктів Дружківської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу донецької ОВА Вадима Філашкіна.