Дончіч оформив асист на Вуда з підлоги: момент дня в НБА

Велике бажання словенської зірки результативно завершити атаку отримало визнання. Під кінець першої чверті 23-річний балканець упав у районі дуги, але не вимкнувся з епізоду, а зумів віддати пас партнеру під кільце.

У підсумку Дончіч став найрезультативнішим гравцем матчу. Він набрав 37 очок, оформив 11 підбирань і віддав 7 передач. Однак, цього виявилося замало для перемоги "Далласа". "Пеліканс" зуміли дотиснути суперника в останній 12-хвилинці.

Із однією перемогою в активі після трьох матчів "Маверікс" опинилися за межами зони плей-офф Західної конференції. Наступний поєдинок Дончіч і компанія проведуть проти "Бруклін Нетс" 28 жовтня.

Хто такий Лука Дончіч

Словенський баскетболіст, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець Євробаскету-2017.

Розпочав професіональну кар'єру в мадридському "Реалі". Кольори Королівського клубу захищав у 2015-2018 рр. і здобув 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18.

Обраний під 3-м номером на драфті НБА-2018 "Атлантою". У складі "Гокс" не виступав, оскільки права на Дончіча перейшли "Далласу" в обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019.