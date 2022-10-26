RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дончич оформил ассист на Вуда с пола: момент дня в НБА

Фото: Лука Дончич оформил дабл-дабл против "Нью-Орлеана" (facebook.com/nba)
Автор: Антон Федорцив

Целеустремленность плеймейкера "Даллас Маверикс" Луки Дончича попала наверх подборки лучших мгновений дня Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Большое желание словенской звезды результативно завершить атаку получило признание. В концовке первой четверти 23-летний балканец упал в районе дуги, но не выключился из эпизода, а сумел отдать пас партнеру под кольцо.

В итоге Дончич стал самым результативным игроком матча. Он набрал 37 очков, оформил 11 подборов и отдал 7 передач. Однако этого оказалось маловато для победы "Далласа". "Пеликанс" сумели дожать соперника в последней 12-минутке.

С одной победой в активе после трех матчей "Маверикс" оказались вне зоны плей-офф Западной конференции. Следующий поединок Дончич и компания проведут против "Бруклин Нетс" 28 октября.

Кто такой Лука Дончич

Словенский баскетболист может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель Евробаскета-2017.

Начал профессиональную карьеру в мадридском "Реале". Цвета Королевского клуба защищал в 2015-2018 гг. и завоевал 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18.

Выбран под 3-м номером на драфте НБА-2018 "Атлантой". В составе "Хокс" не выступал, поскольку права на Дончича перешли "Далласу" в обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019.

К слову, ранее победитель драфта-2022 Банкеро стал лучшим в первом матче во взрослой карьере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол