Дончич оформил ассист на Вуда с пола: момент дня в НБА

Большое желание словенской звезды результативно завершить атаку получило признание. В концовке первой четверти 23-летний балканец упал в районе дуги, но не выключился из эпизода, а сумел отдать пас партнеру под кольцо.

В итоге Дончич стал самым результативным игроком матча. Он набрал 37 очков, оформил 11 подборов и отдал 7 передач. Однако этого оказалось маловато для победы "Далласа". "Пеликанс" сумели дожать соперника в последней 12-минутке.

С одной победой в активе после трех матчей "Маверикс" оказались вне зоны плей-офф Западной конференции. Следующий поединок Дончич и компания проведут против "Бруклин Нетс" 28 октября.

Кто такой Лука Дончич

Словенский баскетболист может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель Евробаскета-2017.

Начал профессиональную карьеру в мадридском "Реале". Цвета Королевского клуба защищал в 2015-2018 гг. и завоевал 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18.

Выбран под 3-м номером на драфте НБА-2018 "Атлантой". В составе "Хокс" не выступал, поскольку права на Дончича перешли "Далласу" в обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019.