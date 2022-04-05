UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Донбасская машиностроительная академия переезжает в Тернополь

Фото: Донбасская машиностроительная академия переезжает в Тернополь (t.me/ternopilskaODA)
Автор: Артем Горовенко

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя примет и разместит на своей базе Донбасскую государственную машиностроительную академию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша в Telegram-канале.

"Принимаем первое учебное заведение из пострадавших регионов. В ближайшее время ожидаем переезд Донбасской государственной машиностроительной академии", - отметил он.

Университет имени Пулюя предоставит академии помещения и материально-техническую базу для работы, добавил глава ОВА.

"Сначала будем принимать научно-педагогический состав. В перспективе ожидаем студентов, которые сейчас учатся дистанционно. В целом готовы разместить 10 учреждений профессионально-технического образования, 5 профессиональных и 4 учреждения высшего образования", - очертил планы Владимир Труш.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь