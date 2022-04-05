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Донбаська машинобудівна академія переїжджає до Тернополя

Фото: Донбаська машинобудівна академія переїжджає до Тернополя (t.me/ternopilskaODA)
Автор: Артем Горовенко

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя прийме та розмістить на своїй базі Донбаську державну машинобудівну академію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша у Telegram-каналі.

"Приймаємо перший навчальний заклад з постраждалих регіонів. Найближчим часом очікуємо на переїзд Донбаської державної машинобудівної академії", - зазначив він.

Університет імені Пулюя надасть академії приміщення та матеріально-технічну базу для роботи, додав голова ОВА.

"Спершу прийматимемо науково-педагогічний склад. В перспективі очікуємо на студентів, які зараз навчаються дистанційно. Загалом готові розмістити 10 закладів професійно-технічної освіти, 5 фахової передвищої та 4 заклади вищої освіти", - окреслив плани Володимир Труш.

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Тернопіль