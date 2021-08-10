"Донбассэнерго" заявило о выходе из "дефолтного" статуса

В связи с этим подключение Славянской ТЭС к объединенной энергосистеме Украины ожидается 12 августа 2021 года.

Компания напоминает, что в начале июля на украинском рынке произошел обвал цен на электроэнергию.

В совокупности с систематическими манипуляциями на рынке и несовершенством регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать генерация Украины, это привело к невозможности выполнения "Донбассэнерго" своих финансовых обязательств перед "Укрэнерго", утверждает компания.

"Донбассэнерго" восстанавливает работу в непростых условиях и при существенном колебании цен на рынке "на сутки вперед". Мы ожидаем дальнейших шагов от руководства страны относительно формирования экономически обоснованной цены не энергоносители, которая позволила бы тепловой генерации выполнить свои обязательства относительно накопления угля для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 годов и вывода тепловой генерации из системного кризиса", - отметил коммерческий директор компании Олег Ларионов.

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличила чистый убыток в 9,6 раза до 226,075 млн грн, а чистый доход компании упал в 2,7 раза - до 1,1 млрд грн.

Столь значительное падение дохода в основном связано с длительными аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая).

Кроме того, "Донбассэнерго" отмечало, что из-за манипуляций на рынке электроэнергии, которые повлекли за собой обвал цен, компания генерирует только убытки, что привело к присвоению ей статуса "дефолтный".