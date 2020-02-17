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"Донбассэнерго" озвучила требования к НКРЭКУ по манипуляциям на рынке

Новости » Энергетика     17.02.2020 - 13:59
"Донбассэнерго" озвучила требования к НКРЭКУ по манипуляциям на рынке
Фото: линии электропередач (Виталий Носач, РБК-Украина)

В компании считают, что решения НКРЭКУ приводят к разбалансировке энергосистемы

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна незамедлительно принять меры для прекращения манипуляций на рынке электроэнергии, которые приводят к разбалансировке энергосистемы. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте "Донбассэнерго", передает РБК-Украина.

"Недобросовестные участники рынка продолжают подавать заявки на продажу с заведомо завышенными объемами электроэнергии на РСВ, которые не подтверждены реальными объемами закупки или рабочей мощностью оборудования. За проданные объемы "воздуха" такие продавцы получают живые деньги от Оператора рынка, а их открытая позиция впоследствии закрывается на балансирующем рынке по цене на 30 % ниже от РСВ в соответствующем часе, что дополнительно разбалансирует энергосистему", - говорится в заявлении "Донбассэнерго".

В компании призвали отраслевого регулятора опубликовать на официальном веб-сайте перечень участников рынка, допускавших манипуляции на рынке в течение января-февраля текущего года, а также незамедлительно вмешаться в сложившуюся ситуацию, остановить действие искаженных нерыночных механизмов и сократить объемы балансирующего рынка для стабилизации энергосистемы.

Для этого "Донбассэнерго" предлагает НКРЭКУ, прежде всего, внести изменения в Правила рынка, которые усовершенствуют действующие на нем механизмы и исключат риски манипуляций. В частности предлагается, введение дифференцированных внутри-часовых цен при покупке электроэнергии, что сделает невозможным получение манипулятивной выгоды на балансирующем рынке. А также отмена ценовых ограничений на продажу электроэнергии госпредприятием "Гарантированный покупатель", что снимет нерыночные ограничения с крупнейшего продавца на рынке.

Напомним, ранее компании "ДТЭК Энерго" и НАЭК "Энергоатом" призвали органы власти принять оперативные меры по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии.

Народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что на рынке электроэнергии проводятся подозрительные сделки, на которых зарабатывают миллионы благодаря схеме, пролоббированной председателем энергетического комитета парламента Андреем Герусом.

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