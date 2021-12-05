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На Донбассе затишье. Обстрелов нет уже второй день

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Донбасс, Воскресенье 05 декабря 2021 17:50
На Донбассе затишье. Обстрелов нет уже второй день Фото: на Донбассе сегодня без обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 5 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия. Позиции украинских военных уже второй день не попадают под обстрелы со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - заявили в штабе.

Напомним, прошлые сутки на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня. Ситуация оставалась спокойной и сегодня утром.

А днем ранее оккупанты 6 раз нарушали "тишину". В результате одного из обстрелов пострадал украинский военный.

Добавим, на днях наблюдатели ОБСЕ заметили десятки единиц боевой техники оккупационных войск на Донбассе.

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