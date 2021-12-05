На Донбассе затишье. Обстрелов нет уже второй день

Фото: на Донбассе сегодня без обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала 5 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия. Позиции украинских военных уже второй день не попадают под обстрелы со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.