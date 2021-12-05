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На Донбасі затишшя. Обстрілів немає вже другий день

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Донбас, Неділя 05 грудня 2021 17:50
На Донбасі затишшя. Обстрілів немає вже другий день Фото: на Донбасі сьогодні без обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 5 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення перемир'я. Позиції українських військових вже другий день не потрапляють під обстріли з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

"З початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - заявили у штабі.

Нагадаємо, минула доба на Донбасі пройшла без порушень режиму припинення вогню. Ситуація залишалася спокійною і сьогодні вранці.

А днем раніше окупанти 6 разів порушували "тишу". В результаті одного з обстрілів постраждав український військовий.

Додамо, днями спостерігачі ОБСЄ помітили десятки одиниць бойової техніки окупаційних військ на Донбасі.

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