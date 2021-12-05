На Донбасі затишшя. Обстрілів немає вже другий день

Фото: на Донбасі сьогодні без обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку 5 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення перемир'я. Позиції українських військових вже другий день не потрапляють під обстріли з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.