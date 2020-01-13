На Донбассе по Новотошковском и Орехово выпустили 26 мин

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки, 12 января, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел по украинским позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно рядом с Водяным - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин;

рядом с Ореховым - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих со склада операции Объединенных сил.