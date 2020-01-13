ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе по Новотошковском и Орехово выпустили 26 мин

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 07:09
На Донбассе по Новотошковском и Орехово выпустили 26 мин
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки, 12 января, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел по украинским позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно рядом с Водяным - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

  • вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин;
  • рядом с Ореховым - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

"Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих со склада операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из запрещенных "Минском" минометов На Донбассе сутки прошли без потерь
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь