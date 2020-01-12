Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из запрещенных "Минском" минометов

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В воскресенье боевики трижды обстреляли украинских военных

Пресс-центр Операции объединенных сил сообщает, что боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра.

Также обстрелы произошли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Один обстрел по украинским позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин;

рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"12 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - указано в сообщении.

Ситуация на участках разведения сил и средств

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала текущих суток, по состоянию на 12:00, было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.