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На Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 09:15
Фото: КПВВ "Майорське" (УНІАН)
Фото: КПВВ "Майорське" (УНІАН)

КПВВ "Майорське" орієнтовно відкриють 18 червня

На Донбасі сьогодні закрили контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" через припинення пропуску з окупованих районів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Інформуємо, що російсько-окупаційні війська припиняють з 16 червня роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) з боку Горлівки. У зв'язку з цим роботу КПВВ "Майорське" буде припинено", - йдеться в повідомленні.

 

УВАГА! Інформуємо, що російсько-окупаційні війська припиняють з 16 червня роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, на цьому тижні бойовики заявили про тимчасове закриття КПВВ біля Горлівки. Окупаційна адміністрація зв'язала припинення пропуску з реконструкцією свого контрольного пункту.

 

Бойовики за добу 36 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Теги публікації: Донецьк, Донбас, Майорск, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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