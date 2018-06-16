На Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів

КПВВ "Майорське" орієнтовно відкриють 18 червня

На Донбасі сьогодні закрили контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" через припинення пропуску з окупованих районів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Інформуємо, що російсько-окупаційні війська припиняють з 16 червня роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) з боку Горлівки. У зв'язку з цим роботу КПВВ "Майорське" буде припинено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на цьому тижні бойовики заявили про тимчасове закриття КПВВ біля Горлівки. Окупаційна адміністрація зв'язала припинення пропуску з реконструкцією свого контрольного пункту.