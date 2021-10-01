На Донбассе двое военных получили ранения

В пятницу, 1 октября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Так, у Новоалександровки и Новозвановки боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Также под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию. Потерь среди гражданского населения нет.

Также вблизи Лебединского позиции ООС попали под вражеский обстрел из гранатометов различных систем.

В Донецкой области с помощью беспилотника российские наемники сбросили гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применили беспилотник и совершили сброс ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы пророссийских войск, чем заставили их прекратить огневую активность.