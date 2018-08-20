На Донбассе зафиксирован беспилотник российского производства

Новости Происшествия 20.08.2018 - 17:55
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

8 человек задержаны за причастность к незаконным вооруженным формированиям

На Донбассе зафиксирован беспилотник "Орлан-10" российского производства. Об этом сообщила представитель пресс-центра ООС капитан Виктория Данильчук.

Беспилотный летательный аппарат обнаружили средствами радиоэлектронной борьбы. Он осуществлял полет без пересечения линии разграничения.

Отмечается, что восемь человек задержаны за причастность к незаконным вооруженным формированиям. В целом в течение суток правоохранителями со склада объединенных сил проверено 9 тысяч транспортных средств и 9,8 тыс. человек.

"Из незаконного оборота изъяты патроны калибра 5,45 и 9 мм. Выявлено 9 фактов незаконного оборота наркотических средств, 4 факта незаконного обращения с оружием", - отмечают в ООС.

По уточненным данным, за минувшие сутки двое оккупантов получили ранения.

Напомним, 16 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) объединенных сил сбили на Донбассе российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который проводил разведку украинских позиций.

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Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  беспилотник,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС