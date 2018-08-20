На Донбасі зафіксовано безпілотник російського виробництва

8 осіб затримано за причетність до незаконних збройних формувань

На Донбасі зафіксовано безпілотник "Орлан-10" російського виробництва. Про це повідомила представник прес-центру ООС капітан Вікторія Данильчук.

Безпілотний літальний апарат виявили засобами радіоелектронної боротьби. Він здійснював політ без перетину лінії розмежування.

Зазначається, що вісім осіб затримано за причетність до незаконних збройних формувань. Загалом протягом доби правоохоронцями зі складу об'єднаних сил перевірено 9 тисяч транспортних засобів та 9,8 тис. осіб.

"Із незаконного обігу вилучено набої калібру 5,45 та 9 мм. Виявлено 9 фактів незаконного обігу наркотичних засобів, 4 факти незаконного поводження зі зброєю", - зазначають у ООС.

За уточненими даними, минулої доби двоє окупантів отримали поранення.

Нагадаємо, 16 серпня засоби протиповітряної оборони (ППО) об'єднаних сил збили на Донбасі російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), який проводив розвідку українських позицій.