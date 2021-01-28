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На Донбассе задержали разведчика боевиков: он дает показания против РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области разведчика так называемых "ЛДНР". Он дает показания о преступлениях боевиков и причастности Российской Федерации к оккупации Донбасса.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный разведчик присоединился к боевикам в 2016 году. Он входил в состав разведподразделений боевиков, которые участвовали в боях вблизи Докучаевска, Авдеевки, Луганска и Стилы.

"Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, как будто провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения", - сообщили в СБУ.

Разведчику сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Днями РБК-Украина писало, что СБУ задержало разведчика "ЛНР". Он выполнял задания по разведке в районе Станицы Луганской, Чорнухино и Дебальцево.

Также сообщалось, что в Донецкой области заочно сообщили о подозрении боевику "ДНР".

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