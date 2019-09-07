На Донбассе задержали пособников боевиков

На Донбассе военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали троих женщин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщили в ООС, задержанные женщины числятся в поисковой базе Национальной полиции по подозрению в причастности к боевикам.

"Вблизи населенных пунктов Волноваха, Благодатное и Мариуполь, недавно обнаружили трех гражданок, которые в соответствии с поисковой базы Национальной полиции Украины, подозреваются в причастности к незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области задержали боевика "Луганской Народной Республики". Задержанный был членом мотострелковой бригады с 2015 года.

Также сообщалось, что в зоне проведения ООС пограничники обнаружили арсенал боеприпасов. Из реки Кальмиус вблизи Павлополя изъяли один разорвавшийся снаряд и 4 артиллерийские снаряды с взрывателями, 917 патронов разных калибров.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе, 6 сентября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.