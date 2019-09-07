ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе задержали пособников боевиков

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 14:18
На Донбассе задержали пособников боевиков
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Женщины числились в базе Нацполиции

На Донбассе военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали троих женщин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщили в ООС, задержанные женщины числятся в поисковой базе Национальной полиции по подозрению в причастности к боевикам.

"Вблизи населенных пунктов Волноваха, Благодатное и Мариуполь, недавно обнаружили трех гражданок, которые в соответствии с поисковой базы Национальной полиции Украины, подозреваются в причастности к незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области задержали боевика "Луганской Народной Республики". Задержанный был членом мотострелковой бригады с 2015 года.

Также сообщалось, что в зоне проведения ООС пограничники обнаружили арсенал боеприпасов. Из реки Кальмиус вблизи Павлополя изъяли один разорвавшийся снаряд и 4 артиллерийские снаряды с взрывателями, 917 патронов разных калибров.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе, 6 сентября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

ОБСЕ настаивает на открытии новых КПВВ на Донбассе Боевики снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской
Новости Украины ДонецкООСДонбассЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь