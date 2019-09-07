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На Донеччині затримали спільників бойовиків

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 14:18
На Донеччині затримали спільників бойовиків
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Жінки значилися в базі Нацполиции

На Донбасі військовослужбовці Національної гвардії України затримали трьох жінок, яких підозрюють у співпраці з бойовиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).

Як повідомили в ООС, затримані жінки числяться в пошуковій базі Національної поліції за підозрою в причетності до бойовиків.

"Поблизу населених пунктів Волноваха, Благодатне і Маріуполь, нещодавно виявили трьох громадянок, які відповідно до пошукової бази Національної поліції України, підозрюваних у причетності до незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області затримали бойовика "Луганської Народної Республіки". Затриманий був членом мотострілецької бригади з 2015 року.

Також повідомлялося, що в зоні проведення ООС прикордонники виявили арсенал боєприпасів. З річки Кальміус поблизу Павлополя вилучили один розірваний снаряд та 4 артилерійські снаряди з детонаторами, 917 патронів різних калібрів.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбассе6 вересня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

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