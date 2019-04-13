На Донбассе задержали организаторку "выборов" главаря "ДНР"

В субботу, 13 апреля, пограничники с состава Объединенных сил в пункте пропуска "Майорское" задержали женщину, которая в ноябре 2018 года помогала в организации "выборов" главаря "Донецкой народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, жительницу города Енакиево, которая в 2018 году стала секретарем территориальной избирательной комиссии во время проведения "выборов", задержали в КПВВ "Майорское" при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

"(Задержана, - ред.) руководила деятельностью избирательной комиссии, чем способствовала организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Сейчас задержанная передана сотрудникам Службы безопасности Украины.

"Задержанной объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, за которое предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Кременской районный суд Луганской области приговорил боевика российско-оккупационных войск, жителя города Голубовка до 8 лет лишения свободы. В феврале 2019 года осужденный боевик был задержан во время боя украинскими бойцами сил специального назначения на линии соприкосновения с оккупированными территориями.