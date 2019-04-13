На Донбасі затримали організаторку "виборів" ватажка "ДНР"

У суботу, 13 квітня, прикордонники зі складу Об'єднаних сил в пункті пропуску "Майорське" затримали жінку, яка в листопаді 2018 року допомагала в організації "виборів" ватажка "Донецької народної республіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, мешканку міста Єнакієве, яка в 2018 році стала секретарем територіальної виборчої дільниці під час проведення "виборів", затримали в КПВВ "Майорське" при спробі потрапити на підконтрольну українській владі територію.

"(Затримана, - ред.) керувала діяльністю виборчої комісії, чим сприяла організації та проведенню незаконних виборів на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Наразі затримана передана співробітникам Служби безпеки України.

"Затриманій оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кремінський районний суд Луганської області засудив бойовика російсько-окупаційних військ, мешканця міста Голубівка до 8 років позбавлення волі. У лютому 2019 року осуджений бойовик був затриманий під час бою українськими бійцями сил спеціального призначення на лінії зіткнення з окупованими територіями.