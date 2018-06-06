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На Донбасі затримали гендиректора підприємства, котре фінансувало "Л/ДНР"

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 16:54
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Підприємець сплачував "податки"до так званого бюджету терористів

У Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) затримала генерального директора підприємства за фінансування терористичні організації "Л/ДНР". Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Оперативники встановили, що генеральний директор низки афільованих підприємств, частина з яких була на тимчасово окупованих територіях Донеччини, організував виробництво засобів індивідуального захисту органів дихання. Правоохоронці зафіксували, що ділок поставляв продукцію, зокрема, незаконним збройним формуванням бойовиків та сплачував "податки"до так званого бюджету терористів. Співробітники СБУ також задокументували, що частину товару "зібрану" на території підконтрольній українській владі ділок реалізовував державним вугледобувним підприємствам", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що спецслужба затримала генерального директора підприємства у Києві, куди він приїхав з тимчасово окупованого Донецька у "справах".

"Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних, складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів справи правоохоронці виявили бухгалтерську та фінансово-господарську документацію, печатки, комп’ютерну техніку та магнітні носії інформації із доказами здійснення протиправної діяльності", - додали в СБУ.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочині, вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо,  у районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 5 червня 2018 року, ліквідовано 2 бойовиків, ще 4 поранено.

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Теги публікації: ДНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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