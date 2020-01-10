На Донбасі затримали бойовика, який охороняв місце збитого МН-17

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Бойовик охороняв місце і залишки збитого росіянами рейсу МН-17 Малазійських авіаліній

У Донецькій області прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце і залишки збитого росіянами рейсу МН-17 Малазійських авіаліній. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що 9 січня прикордонниками був затриманий громадянин України 1994 року народження, який брав безпосередню участь в діяльності збройних формувань РФ на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Встановлено, що протягом другої половини 2014 року, в розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах в Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів і знущань над цивільними. Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами літака рейсу МН-17.

Затриманого передано представникам Національної поліції. У ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, судове засідання у справі катастрофи Boeing Малазійських авіаліній рейсу MH-17 над Донбасом почнеться в Гаазі 9 березня 2020 року.