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На Донбассе задержали 9 возможных пособников боевиков

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 14:36
На Донбассе задержали 9 возможных пособников боевиков
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Задержания происходили в течение 1-7 сентября

В течение недели в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были задержаны 9 человек, которых подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в период с 1 по 7 сентября украинские военные из состава Нацгвардии на блокпостах вблизи Мариуполя, Волновахи и Благодатного провели около 20 задержаний. В частности, были задержаны 9 лиц, вероятно причастных к российским наемникам.

"В период с 1 по 7 сентября, были обнаружены и задержаны 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базы полиции все подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный паспорт Украины", - сообщили в ведомстве.

На Донбассе задержали 9 возможных пособников боевиков

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали трех женщин, которых подозревают в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями РФ. Пособников боевиков задержали на блокпостах на линии разграничения.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области задержали боевика "Луганской Народной Республики". Задержанный был членом мотострелковой бригады с 2015 года. Боевик был передан сотрудникам Службы безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки.

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