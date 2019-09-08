ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі затримали 9 ймовірних пособників бойовиків

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 14:36
На Донбасі затримали 9 ймовірних пособників бойовиків
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Затримання відбувалися впродовж 1-7 вересня

Впродовж тижня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі були затримані 9 осіб, яких підозрюють в причетності до незаконних збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, у період з 1 по 7 вересня українські військові зі складу Нацгвардії на блокпостах поблизу Маріуполя, Волновахи та Благодатного провели близько 20 затримань. Зокрема, було затримано 9 осіб, ймовірно причетних до російських найманців.

"У період з 1 по 7 вересня, було виявлено та затримано 9 осіб, серед яких три жінки. Згідно пошукової бази поліції усі підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань. Ще в одного громадянина, на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха, українські військові під час перевірки виявили підроблений паспорт України", - повідомили у відомстві.

На Донбасі затримали 9 ймовірних пособників бойовиків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі затримали трьох жінок, яких підозрюють у співпраці з незаконними збройними формуваннями РФ. Пособниць бойовиків затримали на блокпостах на лінії розмежування.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області затримали бойовика "Луганської Народної Республіки". Затриманий був членом мотострілецької бригади з 2015 року. Бойовика було передано співробітникам Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки.

На Донбасі з ранку дотримуються режиму тиші Україна виключила зі списку на обмін бойовика з Росії, - адвокат
Новини України ДонбасбойовикипособникЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся