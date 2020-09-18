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На Донбассе от взрыва неизвестного предмета пострадал военный

Автор: РБК-Украина

Во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал украинский военный.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зализное, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы.

Военному была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Угрозы распространения огня нет.

Напомним, 18 сентября боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное и Новотошковского.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе 16 сентября.

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