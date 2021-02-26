На Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. Данное оружие оставили представители диверсионной группы боевиков, которая причастна к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры на Донбассе.

Оружие было заложено на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске. Среди оружия было выявлено противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства. Также были изъяты:

5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26;

более 100 гранатометным выстрелов;

24 артиллерийских снаряда;

почти 8 килограммов тротила;

более килограмма пластида;

10 боевых гранат различных модификаций;

2 минометные мины;

противопехотная мина;

кумулятивный заряд;

6 капселей-детонаторов;

2 дымовые шашки;

17 запалов различных модификаций;

более 8000 патронов различных калибров.

"Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Фото: схрон оружия (ssu.gov.ua)