На Донбасі виявили арсенал зброї диверсійної групи бойовиків

Служба безпеки України виявила в Луганській області арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки. Дану зброю залишили представники диверсійної групи бойовиків, яка причетна до підривів в 2014 році об'єктів критичної інфраструктури на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зброю було закладено на території занедбаного захисної споруди колишнього заводу в Лисичанську. Серед зброї було виявлено протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" і реактивний піхотний вогнемет "Джміль" російського виробництва. Також були вилучені:
"Виявлені засоби ураження направлені на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.
Фото: схрон зброї (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, в грудні поблизу лінії розмежування виявила прихований арсенал зброї бойовиків.
Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області восени виявили схрон з чотирма гранатометами.