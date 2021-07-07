На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"

За прошедшие сутки, 6 июля, боевики не нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. На Донбассе сохраняется "тишина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
По состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Напомним, 5 июля на Донбассе пророссийские боевики убили украинского военного, а еще троих - ранили.