На Донбасі другу добу зберігається "тиша"

За минулу добу, 6 липня, бойовики не порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. На Донбасі зберігається "тиша".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Станом на 7:00 ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.
Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.
Нагадаємо, 5 липня на Донбасі проросійські бойовики вбили українського військового, а ще трьох - поранили.